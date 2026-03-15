Haberler

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, Vanspor FK'ya karşı 2-1'lik bir galibiyet elde etti. Maçta Sakaryaspor'un gollerini Fofana ve Ruan Teixeira atarken, Vanspor FK'nın tek golü Hostikka'dan geldi.

Maçtan dakikalar

30. dakikada gelişen ceza sahası içindeki karambol sonrasında top ceza sahası dışındaki Fofana'nın önünde kaldı. Fofana vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada Pena'nın ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat VAR kararı sonucunda pozisyon içerisindeki faul sebebiyle gol iptal edildi.

45. dakikada orta sahada topla buluşan Oulare'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

62. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Traore'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hostikka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90+4. dakikada ceza sahası içerisinde gelişen karambolün ardından ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ruan Teixeira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+5. dakikada golü attıktan sonra formasını çıkartan Ruan Teixeira, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Emre Doğu, Çağrı Yıldırım

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Pena Flores (Ruan Teixeira dk. 65), Emre Demir (Soro dk. 74), Kerem Şen, Serkan Yavuz, Aladdin Okumuş (Serkan Emrecan Terzi dk. 81), Al-Hassan Fofana (Zwolinski dk. 82), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Owusu dk. 66), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Salih Dursun, Alparslan Demir, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Emil Hostikka, Nougueria (Oğulcan Çağlayan dk. 67), Oulare, Embolo, Batuhan İşçiler (Sabahattin Destici dk. 67), Mehmet Özcan, Emir Bars (Mamah dk. 67), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl (Traore dk. 36)

Yedekler: Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Alper Emre Demirol, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Fofana (dk. 30), Ruan Teixeira (dk. 90+4) (Sakaryaspor) Hostikka (dk. 62) (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Ruan Teixeira (dk. 90+5) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Jevsenak, Oulare (Vanspor FK) Emre Can Terzi, Melih Bostan, Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu

Devrim Muhafızları'nın kalbiydi! Bir kez daha vuruldu
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
'Öldü' denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

"Öldü" deniyordu, ortaya çıktı! Altı parmak sorusu da yanıt buldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

Akılalmaz bir nedenle çıktığı direkte can verdi
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu

UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

Rakibini 68 metreden avlayan Arda'dan bomba paylaşım
Atletico Madrid'den Fenerbahçeli yıldıza kanca

Atletico Madrid'e doğru yolcu