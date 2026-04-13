Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Sakaryaspor'un alt lige düşmesine sebep oldu. Maçta Burak Bekaroğlu'nun golüyle öne geçen Sakaryaspor'a, Erokspor'dan Recep Niyaz ve Çatakoviç'in golleriyle cevap geldi.
Stat : Yeni Sakarya Sakarya Atatürk
Hakemler : Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin
Sakaryaspor : Szumski, Teixeira, Pena Flores (Dk.87 Alparslan Demir), Kerem Şen (Dk.60 Doğukan Tuzcu), Serkan Yavuz, Owusu (Dk. 60 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukoviç, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski), Poyraz Efe Yıldırım
Esenler Erokspor : Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk.77 Alper Karaman), Ryan James Jack (Dk.46 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Çatakoviç (Dk.87 Berat Luş), Mame Mor Faye, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Eray Korkmaz), Recep Niyaz (Dk.81 Enes Ali Oral), Hayrullah Bilazer, Minervino da Silva, Dimitri Kevin Cavare
Goller : Dk.15 Burak Bekaroğlu ( Sakaryaspor ), Dk. 49 Recep Niyaz, Dk. 79 Çatakoviç ( Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 55 Serkan Yavuz ( Sakaryaspor )
Sarı Kartlar : Dk. 68 Mikail Okyar, Dk. 89 Faya ( Esenler Erokspor), Dk. 89 Efe Yıldırım, Dk. 90+1 Alparslan Demir ( Sakaryaspor )
Bu sonuçla Sakaryaspor sezon bitimine 3 hafta kala alt lige düştü.