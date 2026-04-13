Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Sakaryaspor'un alt lige düşmesine sebep oldu. Maçta Burak Bekaroğlu'nun golüyle öne geçen Sakaryaspor'a, Erokspor'dan Recep Niyaz ve Çatakoviç'in golleriyle cevap geldi.

Stat : Yeni Sakarya Sakarya Atatürk

Hakemler : Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin

Sakaryaspor : Szumski, Teixeira, Pena Flores (Dk.87 Alparslan Demir), Kerem Şen (Dk.60 Doğukan Tuzcu), Serkan Yavuz, Owusu (Dk. 60 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukoviç, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski), Poyraz Efe Yıldırım

Esenler Erokspor : Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk.77 Alper Karaman), Ryan James Jack (Dk.46 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Çatakoviç (Dk.87 Berat Luş), Mame Mor Faye, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Eray Korkmaz), Recep Niyaz (Dk.81 Enes Ali Oral), Hayrullah Bilazer, Minervino da Silva, Dimitri Kevin Cavare

Goller : Dk.15 Burak Bekaroğlu ( Sakaryaspor ), Dk. 49 Recep Niyaz, Dk. 79 Çatakoviç ( Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Serkan Yavuz ( Sakaryaspor )

Sarı Kartlar : Dk. 68 Mikail Okyar, Dk. 89 Faya ( Esenler Erokspor), Dk. 89 Efe Yıldırım, Dk. 90+1 Alparslan Demir ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Sakaryaspor sezon bitimine 3 hafta kala alt lige düştü.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
