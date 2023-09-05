Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor, görüştüğü Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı. Şanlı, 2021-2022 sezonunda Sakaryaspor'da başarılı bir performans sergilemişti.

- Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştı

Kulüp hesabından bu video ile duyuruldu

SAKARYA - Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor, görüştüğü Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı'yla anlaştı. Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştığını sosyal medyadan "Evine hoş geldin şampiyon" başlığıyla paylaştığı video ile duyurdu.