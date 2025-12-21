Furkan Köseoğlu: 'Manisa maçını kazanıp güzel bir şekilde devreyi bitirmek istiyoruz'

Sakaryaspor Teknik Sorumlu Furkan Köseoğlu, Çorum FK mağlubiyeti sonrası, "Yarından itibaren Manisa maçına hazırlanıp o maçı kazanıp güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Sorumlu Furkan Köseoğlu, üzgün olduklarını ve yarından itibaren gelecek haftaki Manisaspor karşılaşmasına hazırlanacaklarını söyledi. Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Furkan Köseoğlu, "Üzgünüz, mağlup olduk. 1 hafta çalışmamızın karşılığını alamadık. 5-3-2 dizilimiyle başladık, geçiş oyunu oynayacaktık. Ama ileride oyuncularımızı, kaptığımız toplarla buluşturamadık. İlk yarının son 15 dakikası format değişikliğine döndük, orada oyun dengelendi. İkinci yarıya da bir oyuncu değişikliğiyle başladık, 4-1-4-1'e döndük. Oyun dengeli gidiyordu. İlk golü de duran toptan yedik, ilk yarı da bir kaç tane Çorum FK'nin tehlikeli atağı vardı. Oyun dengeli giderken, korner atarken sezon başından beri yapamadığımız geri dönüş ten bir gol yedik. Üzgünüz, önümüzdeki hafta devrenin son haftası. Yarından itibaren Manisa maçına hazırlanıp o maçı kazanıp güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta yönetim kurulu seçimimiz var. Bize edilen emaneti cuma günkü maçtan sonra teslim edip önümüze bakacağız" dedi. - ÇORUM