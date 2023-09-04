Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirdiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.

Teknik direktör Taner Taşkın ile dün yollarını ayıran yeşil siyahlı ekip, takımın başına Tuncay Şanlı'yı getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı." ifadelerine yer verildi.