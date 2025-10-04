Haberler

Sakaryaspor, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sakat futbolcular Caner Erkin, Burak Altıparmak ve Lukasz Zwolinski yer almadı. Maç, yarın saat 13.30'da İstanbul'da oynanacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile sakatlığı süren Lukasz Zwolinski, antrenmanda yer almadı.

SMS Grup Sarıyer ile Sakaryaspor, yarın saat 13.30'da İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
90'lı Yılların Ünlü Grubu İzel-Çelik-Ercan'ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı

90'ların efsane grubu dağıldı! Çelik ayrılığın nedenini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.