Sakaryaspor, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sakat futbolcular Caner Erkin, Burak Altıparmak ve Lukasz Zwolinski yer almadı. Maç, yarın saat 13.30'da İstanbul'da oynanacak.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile sakatlığı süren Lukasz Zwolinski, antrenmanda yer almadı.
SMS Grup Sarıyer ile Sakaryaspor, yarın saat 13.30'da İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor