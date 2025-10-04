Haberler

Sakaryaspor Sarıyer ile Deplasmanda Karşılaşacak

Sakaryaspor Sarıyer ile Deplasmanda Karşılaşacak
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Sakaryaspor, yarın Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, antrenmanını tamamladı ancak bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında yarın deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen saha antrenmanında, futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirdi. Burak Altıparmak ve Caner Erkin ile sakatlığı süren Lukasz Zwolinski, antrenmanda yer almadı. Sarıyer ile Sakaryaspor, yarın saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşılaşacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
