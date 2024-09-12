Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı. Sakaryaspor, yarınki antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Maç, zemin bakımı nedeniyle Yeni Sakarya Atatürk Stadı yerine Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı.

Sakarya temsilcisi, yarınki antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor-Şanlıurfaspor maçı, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor

Şanlıurfaspor Sakaryaspor Suat Kaya Trendyol sakarya İnşaat

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı? Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Zirvesi'ne video mesaj: Açık söylüyorum, hiçbirimiz güvende hissedemeyiz

"Açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz"

 İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

Milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü
Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sumru ne demek? Sumru isminin anlamı Siyah Kalp Nuh kimdir? Siyah Kalp Nuh kim oynuyor, Nuh gerçekte kim? Siyah Kalp Samet kimdir? Siyah Kalp Samet kim oynuyor, Samet gerçekte kim? Siyah Kalp Sumru kimdir? Siyah Kalp Sumru kim oynuyor, Sumru gerçekte kim? Siyah Kalp dizisi hangi gün? Siyah Kalp hangi kanalda yayınlanıyor? Siyah Kalp nerede çekiliyor, setleri nerede? Julia Roberts kimdir, kaç yaşında? Julia Roberts filmleri ve gençliği Siyah Kalp konusu ne, oyuncuları kim? Siyah Kalp CANLI izle! 12 Eylül Perşembe Siyah Kalp 1. bölüm Show TV izleme linki var mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024? Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitap adı ne, satışa çıktı mı, ne kadar?
title