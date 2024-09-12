Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı. Sakaryaspor, yarınki antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Maç, zemin bakımı nedeniyle Yeni Sakarya Atatürk Stadı yerine Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanacak.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı.
Sakarya temsilcisi, yarınki antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor-Şanlıurfaspor maçı, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanacak.