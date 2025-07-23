Sakaryaspor, Polonyalı Santrafor Lukasz Zwolinski ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 32 yaşındaki Polonyalı santrafor Lukasz Zwolinski ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız, Lukasz Zwolinski ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Lukasz Zwolinski." denildi.

Zwolinski, geçen sezon Polonya'nın Wisla Krakow takımında forma giydi.