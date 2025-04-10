Sakaryaspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig 34. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlker Püren yönetimindeki idmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı ve antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, pazar günü karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor