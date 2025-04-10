Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markaları evinize sokmayın
İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

Sakaryaspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 34. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlker Püren yönetimindeki idmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı ve antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, pazar günü karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.