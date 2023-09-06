Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı transfer etti. Akpınar daha önce Trabzonspor, Kocaelispor ve Giresunspor formaları giymişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Murat Cem." ifadeleri kullanıldı.
Akpınar, kariyerinde Trabzonspor, Kocaelispor ve Giresunspor takımlarında forma giydi.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor