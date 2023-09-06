Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı transfer etti. Akpınar daha önce Trabzonspor, Kocaelispor ve Giresunspor formaları giymişti.