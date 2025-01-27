Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Aile içi kavga ihbarına giden polis tüm ailenin ölüsünü buldu
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki

Selahattin Demirtaş benzetmeleri Ümit Özdağ'ı çileden çıkardı

Sakaryaspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi

Sakaryaspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta Sakaryaspor'un iptal edilen bir golü ve son dakikada attığı gol dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Sakaryaspor atağında Mendy, topu ağlarla buluşturdu. Yan hakemden gelen uyarı sonrası pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirtilerek hakem Raşit Yorgancılar tarafından gol iptal edildi.

29. dakikada Manisa FK atağında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit topu ağlarla buluşturdu. 0-1

39. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sakaryasporlu Totre, topu file bekçisinin üzerine attı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Manisa FK'da Diallo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

90+2. dakikada Sakaryaspor atağında topla buluşan Ognjen topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Baykal Tuna, Rüştü Muhammed Orcan

Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Andrade, Rayane, Oğuzhan Çapar, Emre Demir(Serkan Yavuz dk. 73), Totre(Burak Altıparmak dk. 46), Muhammed Himmet Ertürk, Mendy, Simon (Ognjen dk. 46)

Yedekler: İsmail Çipe, Yunus Emre Tekoğlu, Engin Can Aksoy, Ali Uğurhan Uğurlu, Volkan Eğri, Salih Dursun, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Daniel Ramirez(Efe Taylan Altunkara dk. 88), Umut Erdem, Diallo(Kerem Arık dk. 80), Muhammed Enes Kiprit(Bartu Göçmen dk. 80), Mamadou, Kaan Kanak(Kazım Can Kahya dk. 88), Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal(Yusuf Talum dk. 90+2), Kadir Kaan Yurdakul, Muhammet Ensar Akgün

Yedekler: Samet Karabatak, Eren Karataş, Mustafa Erkasap, Hugo,

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Goller: Muhammed Enes Kiprit (dk.29), Diallo (dk. 64) (Manisa FK), Ognjen (dk. 90+2) (sakaryaspor)

Sarı kartlar: Mamadou, Muhammed Enes Kiprit, Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Oğuzhan Çapar, Rayane, Mendy (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Süper Lig'de 9 gollü inanılmaz maç
img

Hastalara rahat nefes aldıran yeni yöntem iltihabı söküp alıyor
img

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten
İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte Talisca'nın ilk açıklaması
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.