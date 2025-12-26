Haberler

Sakaryaspor Manisa FK maçının ardından

Sakaryaspor Manisa FK maçının ardından
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de oynanan Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından iki takımın teknik sorumluları, maçın zorlukları ve takım durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Sakaryaspor- Manisa Futbol Kulübü maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Sakaryaspor zor bir deplasman hangi şartta olursa olsun. Çok rahat gelmedik. Bunun üzerine puantaj olarak birebir senin rakibin. İki tarafında kaybettiğinde çok şey kazandığında da çok şey kazanacağı bir maçtı. Bunun psikolojisi ve bunu yönetmek kolay olmuyor. Bu konuda Manisa FK'nın gerçekten ciddi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim ve maçta alınan galibiyette bunun bir göstergesi. Zor denen deplasmanı çok rahat şekilde geçirdik. Burada aslan payı benim oyuncularımın. Sakaryaspor büyük bir camia ve tekrar küllerinden doğar" dedi.

"Bu hafta 7 eksiğimiz vardı"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Furkan Köseoğlu, "Erken gol, erken kırmızı kart planlarımızda biraz değişiklik oldu. Kadro derinliği de olmadığı için bu hafta 7 eksiğimiz vardı. Eksiklerin fazla olması planlarımızı yapmamızı engelledi. Hafta sonu seçim var inşallah hayırlısı olur" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
