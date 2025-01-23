Sakaryaspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon ve dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Sakatlıkları sebebi ile Saint Lois ve Kahraman Demirtaş, antrenmanda yer almadı. Sakaryaspor, 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Stadyumu'nda Manisa FK'yı konuk edecek. - SAKARYA