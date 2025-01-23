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Sakaryaspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışması yapıldı. Sakat oyuncuların yer almadığı idmanda çift kale maçla hazırlıklar tamamlandı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon ve dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Sakatlıkları sebebi ile Saint Lois ve Kahraman Demirtaş, antrenmanda yer almadı. Sakaryaspor, 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Stadyumu'nda Manisa FK'yı konuk edecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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