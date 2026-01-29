Sakaryaspor Başkanı Zengin, gazetecilerle bir araya geldi

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Enes Zengin, kentteki gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Zengin, başkanlığa geldiği 1 aylık süreçte kulübün yapmış olduğu çalışmalarından bahsetti. Futbolcuların geçmiş dönemden kalan alacaklarının büyük kısmını tamamladıklarını belirten Zengin, FIFA ve TFF'de mevcut 18 dosyayı ödeyerek transfer yasağını kaldırdıklarını açıkladı.

Zengin, kısa zamanda önemli işler yapmaya çalıştıklarını, takımın ligde kalması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatarak, "Futbol ne olursa olsun sonuç odaklıdır. Sipay Bodrum FK maçında istediğimiz futbolu sahaya koyamadık. Bunun birçok etkeni var ama futbol mazeret üretilecek bir şey değildir. Zamanımınız dar, Poyraz, Melih ve Kerem cumartesi geldi, pazar idman yaptı, pazartesi maça çıktı. Daha takım olamamamın verdiği bir durum da var burada. Ben bu işi sizlerin ve şehrin desteğiyle başaracağımıza güveniyorum. Bu takımı bu ligde tutacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Yabancı transferlerde de son noktaya gelinen bazı isimlerin bulunduğunu aktaran Zengin, şöyle devam etti:

"Devre arasında yabancı transfer yapmak zor bir süreç. Kulüple anlaşıyorsunuz, futbolcu gelmek istemiyor. Futbolcuyla anlaşıyorsunuz, kulübü bırakmıyor. Tam 1 ayda kulüp içerisinde iyi yapılanma yaptık. Dar bir zamanda olduğu için hem maç oynayıp hem transfer yapmak zor bir dönem. Neredeyse yeni kadro yapıyoruz. Bitireceğimiz yabancılarla 8 futbolcu almış olacağız, bu da devre arası için çok önemli bir transfer. Kaybedecek bir maçımız, bir günümüzün dahi olmayacağını çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki maçlarda biz buradan bir çıkış yakalayacağız artık."

Sakaryaspor'a büyük bir destek olduğunu ifade eden Zengin, "Buraya bir şey lazım oluyor, bir belediye başkanımızı arıyoruz, hemen yardımcı oluyor. Bu bizim için paradan daha değerli çünkü arkamızda bu şehrin belediye başkanları, mülki amirleri var, hepsinden Allah razı olsun. Yönetimimiz 1 ayda toplanacak parayı 4-5 günde bir araya getirdi. Bu şehir bize inandı. Bir emanet aldık, bunun değerini iyi biliyoruz. Biz bu işe inandık ve başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, konuşmasında, kulübe destek veren Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve taraftarlara teşekkür etti.