Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı transfer etti. Ankara Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen Kılınç, ligde 15 maçta görev aldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Koray." ifadelerine yer verildi.
Sezonun ilk yarısında Ankara Keçiörengücü'nde kiralık oynayan Koray Kılınç, ligde 15 maçta görev aldı.