Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Koray." ifadelerine yer verildi.

Sezonun ilk yarısında Ankara Keçiörengücü'nde kiralık oynayan Koray Kılınç, ligde 15 maçta görev aldı.