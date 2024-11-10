Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor, Kocaelispor'a 1-0 Yenildi: Olaylı Maç Sonrası Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Sakaryaspor, Kocaelispor'a 1-0 Yenildi: Olaylı Maç Sonrası Teknik Direktörlerin Açıklamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, Kocaelispor ile oynadığı maçta 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam galibiyetten memnuniyetini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal maçın oynanmadığını ve oyuncularının zor şartlarda mücadele ettiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Olaylı geçen maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispsor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Kazanıp tekrar ligin lideri olmanın hesaplarını yaptık. Dolayısıyla kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. 15 günlük arada daha fazla çalışıp eksikliklerimizi giderip bundan sonra oynayacağımız Bandırmaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Sakaryaspor'a başarılar diliyorum" dedi.

"Arkaya her döndüğümde ben küfür yemek zorunda değilim ben sizden biriyim"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Oyun olmadı, harala gürele bir maç yaşandı. Derbi maçının oyunu, temposu maçın gerçekten bir yorumu yok. Bu şekilde olmaz, oyun anlamında olmaz. Oyuncu grubu hata yapıyor ama baktığınız zaman ortam bozuluyor. Oyun oynanmadı her iki takım içinde ben uzun yıllardır çalışıyorum böyle bir oynamadım. Destek var ama bu şekilde oturtamayız, biraz oynayalım. Hep beraber bir savaş yaptık, inşallah ceza almayız oyuncu grubundan kaynaklı. O kadar zor şartlarda mücadele ediyoruz ki bir avucuz. Devreye kadar toplayacağız ama arkaya her döndüğümde ben küfür yemek zorunda değilim ben sizden biriyim. Dün çalışan bir hocada değilim 25 yıl Süper Lig'de çalıştım. Tam rakibin istediğini yaptık ve zararı bize oluyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım

Partinin ağır topu, Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım

 Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!

Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve maç kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir CANLI izle! KIZILCIK ŞERBETİ 76. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? MASTERCHEF SONSUZLUK YEMEĞİ TARİFİ! Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, sonsuzluk yemeği malzemeleri neler? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.