Sakaryaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yapıyor. Takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Sakaryaspor ile Atakaş Hatayspor, 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
