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Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor, pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarına Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde devam etti. İdman, düz koşu ve taktik çalışmayla sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor, pazar günü karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dar alanda pas ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 4 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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