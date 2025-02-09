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Sakaryaspor, Gael Kakuta ile Anlaştı

Sakaryaspor, Gael Kakuta ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, deneyimli futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kakuta, daha önce Chelsea, Sevilla ve Lazio gibi kulüplerde oynamış bir isim.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
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