Sakaryaspor, Gael Kakuta ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, deneyimli futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kakuta, daha önce Chelsea, Sevilla ve Lazio gibi kulüplerde oynamış bir isim.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor