Sakaryaspor, Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı

Sakaryaspor, Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ruan Teixeira'nın ardından 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp, Fofana'nın transferini sosyal medya hesaplarından resmi olarak açıkladı.

Sakaryaspor, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Ruan Teixeira'nın ardından Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mohamed Hassan Fofana ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Fofana" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

