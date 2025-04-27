Sakaryaspor, Erzurumspor'u 1-0 Mağlup Etti

- Sakaryaspor-Erzurumspor maçının ardından

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında oynanan Sakaryaspor-Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İlk yarı maçı kopartabilecek çok pozisyon yakaladık ama atamayınca rakibimiz maça ortak oldu. İkinci yarı, biz golü yedikten sonra git-gelli bir maç oldu. Zaten Sakaryaspor kontra ataklarda etkili bir takım daha önceki maçlarda bunu gördük. Skor üstünlüğünü alınca bu anlamda etkili olmaya çalıştılar. Oyunun ilk yarısında kaçırmış olduğumuz gol pozisyonları maçın sonucunu belirledi. Kalan iki tane maçımız var ve inşallah bunlardan iyi bir sonuçla ayrılıp Play-Off'ta Süperlig ısrarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sakaryaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

"Geçiş oyunlarımızı da gösterebildik"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Futbolcular, gerçekten beni mutlu etti. Bu ikin içerisinde; birebir görüşmeleri yaptık, kaybettiğimiz enerjilerini konuştu. Takımı mental anlamda belirli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir camiada top oynadıklarını futbolcularda iyi biliyor. Bu camianın önünde böyle bir galibiyet. Baktığınız zaman Erzurumspor içinde çok çok önemli bir müsabakaydı. İnanılmaz mutluyum. Her şeyden önce Sakaryaspor ve Sakaryasporlular için güzel bir gün. Duran toplar kolay değildi ama çok iyi mücadele ettik. Geçiş oyunlarımızı da gösterebildik. Son pasları daha iyi atmış olsaydık müsabakayı daha nette alabilirdik" diye konuştu.