Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu

Sakaryaspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını Sapanca Atatürk Stadyumu'nda Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idmanla devam ettirdi. Sakatlık nedeniyle Salih Dursun ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Sapanca Atatürk Stadyumu'nda, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlılar, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği idmanı, taktik çalışma ile tamamladı.

Sakatlıkları sebebiyle Salih Dursun ve Emre Demir antrenmanda yer almadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
img

Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
img

ABD, 23 yıl sonra 4 dakikayla tarihe gömüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 46. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 19-20 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İlyas Yalçıntaş hapis cezası mı aldı? İlyas Yalçıntaş suçu ne, ne yaptı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Aralık Güzelbahçe, Gaziemir, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıyer, Kağıthane, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.