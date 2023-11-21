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Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam ediyor

21 Kasım 2023 18:51 , Son Güncelleme: 18:52 Spor Haberleri Abone Ol

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı. Sakaryaspor, 24 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.