Sakaryaspor, Eminevim Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynayacağı Eminevim Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular, Rüstemler Tesisleri'nde taktik antrenman yaptı. Maç, 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında evinde Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sakaryaspor ile Eminevim Ümraniyespor, 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Sakarya ekibi ligde 18 puanla 13'üncü, Ümraniyespor ise 14 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor