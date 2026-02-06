Haberler

Sakaryaspor, 2 futbolcuyu transfer etti, 2 oyuncuyla da yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Perulu orta saha oyuncusu Sergio Pena ve kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz ile anlaşma sağladı. Kulüp, Kakuta ve Kolovetsios ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha Sergio Pena ve kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, Perulu 30 yaşındaki Sergio Pena ve 26 yaşındaki Mehmet Ataberk Dadakdeniz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Öte yandan Gael Kakuta ve Dimitrios Kolovetsios'la da anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor

Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü

48 saat içinde üç benzer facia! İki ceset daha bulundu
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var