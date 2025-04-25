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Sakaryaspor'dan Bülent Uygun'un Kızı için Taziye Mesajı

Sakaryaspor'dan Bülent Uygun'un Kızı için Taziye Mesajı
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Sakaryaspor, Teknik Direktör Bülent Uygun'un vefat eden kızı Almina Tude Uygun için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden duyuruda bulundu.

Sakaryaspor, Teknik Direktör Bülent Uygun'un hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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