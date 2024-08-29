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Sakaryaspor'da Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel takımdan ayrıldı, Başkanvekili Semih İlkis istifa etti

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Sakaryaspor'da Amedspor maçı sonrasında Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel takımdan ayrıldı. Ayrıca, Başkanvekili Semih İlkis görevinden istifa etti.

Sakaryaspor'da Amedspor maçı sonrası Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel, takıma veda ederken, Başkanvekili Semih İlkis de görevinden istifa etti.

Sakaryaspor'da Amedspor maçı sonrasında art arda ayrılıklar yaşandı. Yeşil-siyahlı takımdan Cebrail Karayel ve Yonathan Del Valle takım arkadaşları ve tesis çalışanları ile vedalaşarak takımdan ayrıldı. İki futbolcunun da yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar sebebi ile takımdan ayrıldıkları öğrenildi.

İki futbolcunun ayrılık haberinin ardından bir istifa haberi de Sakaryaspor Başkanvekili Semih İlkis'ten geldi. İlkis yaptığı açıklamada, "Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu koşullar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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