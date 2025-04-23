1'inci Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, ligin 35'inci haftasında Iğdır FK karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.

Sakaryaspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sakaryaspor'un 1'inci Lig'de sezon bitimi öncesinde Erzurumspor (E), Gençlerbirliği (D) ve Esenler Erokspor (E) maçları kaldı. Yeşil-siyahlılar 45 puanla düşme hattının 5 puan üstünde 15'inci sırada bulunuyor.