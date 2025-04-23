Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

Sakaryaspor'da Teknik Direktör İlker Püren ile Yollar Ayrıldı

Sakaryaspor'da Teknik Direktör İlker Püren ile Yollar Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, 1'inci Lig'deki Iğdır FK mağlubiyetinin ardından teknik direktör İlker Püren ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Kulüp, Püren'e geçmişteki emekleri için teşekkür etti.

1'inci Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, ligin 35'inci haftasında Iğdır FK karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.

Sakaryaspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sakaryaspor'un 1'inci Lig'de sezon bitimi öncesinde Erzurumspor (E), Gençlerbirliği (D) ve Esenler Erokspor (E) maçları kaldı. Yeşil-siyahlılar 45 puanla düşme hattının 5 puan üstünde 15'inci sırada bulunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.