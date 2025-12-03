Haberler

Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne 5-0 kaybeden Sakaryaspor'da kulüp başkanı Muhammet Kıratlı, göreve geldiği günden bu yana kulübün menfaatleri doğrultusunda çalıştığını, Sakaryaspor'un yeni bir enerji ve daha yoğun mesai gerektiren bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek görevinden istifa etti. Kıratlı yaptığı açıklamada, ''Tüm camiamızdan hakkını helal etmesini rica ederim. Sakaryaspor her zaman kalbimin en özel yerinde olacaktır. Esenlikle kalın." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilerek kupadan elenen TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da sürpriz bir istifa yaşandı.

BAŞKAN KIRATLI İSTİFA ETTİ

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, üst üste alınan kötü sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

Kıratlı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüze hizmet etmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Göreve geldiğim günden bu yana takımızın menfaati için var gücümle çalıştım. Ancak geldiğimiz noktada, kulübümüzün önünde yeni bir enerjiye, daha yoğun mesai koyabilecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu görüyorum. Bu nedenle, Sakaryaspor'un önünü açmak ve camiamızın taze bir motivasyonla yoluna devam etmesine imkân sağlamak adına başkanlık görevimden ayrılıyorum. Görev sürem boyunca her zaman desteklerini hissettiğim Sakarya Valimiz Sayın Rahmi Doğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz'a, Türk-İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a, Sakarya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'a, İlçe Belediye Başkanlarımıza, bir birbirinden kıymetli iş insanlarına, sponsor olan firmalarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine, Yönetim kurulumuz ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma, kulübümüzde çalışan tüm emektarlarımıza, göreve geldiğim ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen yeşil-siyah sevdalısı taraftarlımıza teşekkür eder, tüm camiamızdan hakkını helal etmesini rica ederim. Sakaryaspor her zaman kalbimin en özel yerinde olacaktır. Esenlikle kalın."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
İlkokul bahçesinde dehşet! Küçük kıza 11 kişi saldırdı

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

Ünlü oyuncunun acı günü
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan tek isim listede

Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan...
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.