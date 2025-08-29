Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor ile yapacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları yapıldı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dar alanda pas ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Boluspor'u ağırlayacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak 'Mourinho' videosu

Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak "Mourinho" videosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında ultrAslan'dan olay paylaşım

Mourinho sonrası ultrAslan'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.