Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dar alanda pas ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Boluspor'u ağırlayacak. - SAKARYA