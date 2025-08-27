Sakaryaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idmanda yeni transfer Josip Vukovic de yer aldı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı. Yeni transfer orta saha oyuncusu Josip Vukovic de takımla ilk kez antrenmana çıktı.
Sakarya ekibi, yarınki idmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Boluspor, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor