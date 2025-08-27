Sakaryaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı. Yeni transfer orta saha oyuncusu Josip Vukovic de takımla ilk kez antrenmana çıktı.

Sakarya ekibi, yarınki idmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Boluspor, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.