Sakaryaspor, Boluspor'a 4-1 Yenildi
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor, sahasında Boluspor'a 4-1 mağlup oldu. Boluspor'un gollerini Florent Hasani (3) ve Martin Boakye atarken, Sakaryaspor'un tek sayısı Burak Çoban'dan geldi.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Barış Alıcı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
24. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Florent Hasani'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
28. dakikada Doğan Can Davas ile verkaç yapan Hasani'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-2
30. dakikada Rijad Kobiljar'ın ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Burak Çoban meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
44. dakikada Lucas Pedro'nun kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına hareketlenen Florent Hasani'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Szumski topu kornere çeldi.
81. dakikada orta alanda topla buluşan Doğancan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hasani'nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-3
90+2. dakikada kalesi Szumski ile karşı karşıya kalan Boakye meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-4
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Berkay Erdemir, Haydar Avcı, Abdullah Uğur Sarı
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar, Lukasz Piotr Zwolinski (Daniel Akuazaoku dk. 67), Geal Romeo Kakuta (Eren Erdoğan dk. 59), Emre Demir, Alaaddin Okumuş (Serkan Yavuz dk. 59), Dimitrios Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Caner Erkin, Rijad Kobiljar (Josip Vukovic dk. 46)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Abdurrahman Bayram, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: İrfan Buz
Boluspor: Orkun Özdemir, Lucas Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Martin Boakye dk. 90), Dean Liço (Ensar Bilir dk. 70), Florent Hasani, Mario Balburdia, Doğan Can Davas (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 89), Işık Kaan Arslan (Onur Öztonga dk. 61), Loic Robert Kouagba, Rasheed Akanbi
Yedekler: Bartu Kulbilge, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, İsmail Kalburcu, Abdurrahman Üresin, Arda Işık,
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Florent Hasani (dk. 24, 28 ve 81), Martin Boakye (dk. 90+2) (Boluspor), Burak Çoban (dk. 30) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dean Liço, Devren Şenyurt, Florent Hasani (Boluspor), Caner Erkin, Burak Altıparmak (Sakaryaspor) - SAKARYA