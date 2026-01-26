Haberler

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 0 Bodrum FK: 2

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor, evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi. Bodrum'un gollerini İsmail Tarım ve Zdravko Dimitrov kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Bodrum FK'nın sol kanattan gerçekleştirdiği hücumda ceza sahası yakınında topla buluşan Dimitrov'un yakın mesafeden çektiği şutu kaleci kurtardı. Seken topu Sakaryaspor oyuncuları uzaklaştırdı.

17. dakikada Sakaryaspor'dan Kakuta sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahası dışından yaptığı şutta top kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Adem Metin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde Ali Aytemur dokunuşla topu İsmail ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

54. dakikada Sakaryaspor atağında orta sahadan ceza sahasına kadar top süren Melih Bostan'ın, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci kurtardı.

69. dakikada Bodrum FK tarafında gelişen hızlı atakta, sol kanattan gelen orta ile kaleci ile karşı karşıya kalan Sulejmanov'un çektiği şut kaleciden dönerek Dimitrov'un önünde kaldı. Dimitrov'un yakın mesafeden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Enes Biroğlu

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Zwolinski (Mete Kaan Demir dk.46), Kakuta (Kerem Şen dk. 34), Serkan Yavuz, Salih Dursun (Melih Bostan dk.46), Kolovetsios (Akuazaoku dk. 74), Arif Kocaman, Vukoviç, Caner Erkin (Eren Erdoğan dk.70), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Mustafa Kırkıkoğlu, Mirza Cihan, Emre Demir, Haydar Karataş, Selim Kütük

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 86), Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Yusuf Sertkaya (Ege Bilsel dk.66), Ahmet Aslan, Adem Metin Türk (Ali Habeşoğlu dk. 66), Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Furkan Apaydın dk.90+), Taulan Sülejmanov (Emirhan Arkutcu dk 90+2)

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Ebekpa, Ege Bilsel, Ali Hebeşoğlu

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: İsmail Tarım (dk. 44), Dimitrov (dk.66) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Kolovetsios, Kerem Şen (Sakaryaspor) Enes Öğürce (Bodrum FK) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
