Sakaryaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalışmalara odaklandı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bandırmaspor'la 1-1 eşitlikle sahadan ayrılan, ikinci haftada evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-2 mağlup eden Sakaryaspor, 6. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
