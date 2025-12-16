Haberler

Sakaryaspor 5 maç sonra "nefes" aldı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten Sakaryaspor, ligin 12. sırasında yer almakta.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sakaryaspor, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen olmak üzere 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puanı hanesine yazdırdı. Daha sonra sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti. Sakarya ekibi, geride bıraktığımız 5 haftada ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılarak 16'ncı hafta sonunda 19 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, 5 maç sonra galip gelerek puanını 22 yaptı.

Yeşil-siyahlı takım, aynı puandaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün ardından averajla 12. sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 31 kez havalandıran Sakarya temsilcisi, kalesinde 34 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin 18. haftasında Arca Çorum FK'ye konuk olacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
