Haberler

Sakaryaspor, 5 futbolcuyla anlaştı

Sakaryaspor, 5 futbolcuyla anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig'de düşme potasında yer alan Sakaryaspor, kadrosunu güçlendirmek için Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Serik Belediyespor ve Konyaspor'dan toplamda 5 futbolcu transfer etti.

SAKARYASPOR, ara transfer döneminde 5 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

1'inci Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayarak 23 puanla düşme potasında yer alan Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlılar Kayserispor'dan Arif Kocaman, Trabzonspor'dan Poyraz Efe Yıldırım, Fenerbahçe'den Haydar Karataş, Serik Belediyespor'dan Kerem Şen ve Konyaspor'dan Melih Bostan'ı kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Vahşetin görüntüleri! Parçaladıkları kadını çöpe böyle atmışlar
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Vahşetin görüntüleri! Parçaladıkları kadını çöpe böyle atmışlar
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti