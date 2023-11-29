Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü, 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü, 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.