Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde devam ettirdi. Antrenmanda tedavisi süren Emircan Altıntaş yer almadı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Tedavisi süren Emircan Altıntaş, antrenmanda yer almadı.
Sakaryaspor, Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. - SAKARYA