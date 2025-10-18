Sakaryaspor, Adana Demirspor'u 6-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 6-0 yenerek etkileyici bir galibiyet elde etti. Maçta goller Ben Yedder, Burak Çoban, Kakuta ve Alparslan Demir'den geldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Egemen Artun, Mehmet Ali Vardar, Ahmet Türkeş
Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 69 Ahmet Bolat), Mert Menemencioğlu (Dk. 78 Kayra Saygan), Kadir Karayiğit (Dk. 78 Enes Demirtaş), Gökdeniz Tunç (Dk. 78. Kürşat Türkeş Küçük), Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol (Dk. 69 Doğuhan Dübüş), Ali Fidan, Osman Kaynak
Sakaryaspor : Szumski, Sadık Çiftpınar (Dk. 68 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 77 Alparslan Demir), Kakuta, Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Vukovic (Dk. 83 Burak Altıparmak), Burak Çoban (Dk. 68 Kobiljar), Eren Erdoğan (Dk. 77 Abdurrahman Bayram)
Goller: Dk. 29 (Penaltıdan), 37 ve 60 Ben Yedder, Dk. 57 Burak Çoban, Dk. 88 Kakuta, Dk. 90 Alparslan Demir ( Sakaryaspor )
Sarı kart: Dk. 49 Sefa Gülay ( Adana Demirspor )
