Sakarya Voleybol, Afyon'u 3-2 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi 8. haftasında Sakarya Voleybol, sahasında konuk ettiği Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.

Metehan Başar Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk seti 20-25'le kaybeden "Sakarya'nın Sultanları", 25-20 ve 25-17'lik setlerle 2-1 öne geçti.

Deplasman ekibinin üçüncü seti 26-24 kazanmasıyla maça denge geldi. Karar setini 15-13 kazanan Sakarya temsilcisi, salondan 3-2 galip ayrıldı.

Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, takımı tebrik ederek, sporcuların sahada büyük karakter gösterdiğini belirtti.

Zor anlarda takımın pes etmediğini belirten Bektaş, "Bu şehir bize inanıyor, biz de bu şehre armağan edeceğimiz daha çok başarı olduğuna inanıyoruz. Namağlup lider olmak kolay değil ama biz bu yükü omuzlayacak güce sahibiz. Bu takım Sakarya'nın gururudur." ifadelerini kullandı.

Başantrenör İdris Demir de sporcuların son topa kadar mücadele ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün sadece voleybol değil, karakter savaşı oynadık. Bu galibiyet teknikten çok yüreğin galibiyetidir. Hatalarımız var, geliştireceğimiz çok şey var ama bu takımın kazanma alışkanlığı çok güçlü. Lideriz, namağlup gidiyoruz ama henüz hiçbir şey bitmedi. Çalışmaya devam edeceğiz çünkü bu takımın hedefi çok daha büyük."