Sakarya spor haberi: Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Sakaryaspor: 2 Spor Haberleri Sakarya haber... Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu. Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar 36. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Oğuz Yıldırım'ın kale önüne yaptığı ortada kaleciyi aşan topa dokunan Hurşit Taşcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1 38. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Altınordu defansından topu kapan Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sağ taraftan yerden ağlara gönderdi. 0-2 53. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Ahmet Dereli'nin pozisyonunda kaleci Cihan direk dibinde topun sahibi oldu. 59. dakikada sol kanattan Hurşit Taşcı'nın ortasına kale önünde yükselerek kafa vuruşu yapan Kassongo'nun pozisyonunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 65. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Muzaffer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli, topu sola çekip vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Özcan Sultanoğlu xx, Mert Bulut xx Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Furkan Metin x (Rıdvan Koçak dk. 46 x), Volkan Fındıklı x, Erdi Dikmen x, Ali Dere xx, Kubilay Aktaş xx, Safa Kınalı x (Bertuğ Bayar dk. 78 x), Kürşad Sürmeli x (Şeref Özcan dk. 46 x), Ahmet İlhan Özek x, Emircan Gürlük x (Muzaffer Kocaer dk. 63 x), Ahmet Dereli x Yedekler: Mert Bayram, Metehan Yılmaz, Gökberk Efe, Emre Oymak, Alperen Selvi, Yusuf Esendemir Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Oğuz Yıldırım xx, Isaac Donkor xx, Ümit Kurt xx, Hurşit Taşcı xxx (Burak Süleyman dk. 76 x), Hakan Yavuz xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal xx (Emirhan Aydoğan dk. 66 x), Kaiyne Woolery xx (Patrick Kanianga dk. 66 x, Çağlayan Menderes dk. 85 ?), İsmail Erdoğan xx, Kabongo Kassongo xxx Yedekler: Furkan Köse, Michal Nalepa, Berat Pınar, Alihan Gümüş, Sinan Kurumuş Goller: Hurşit Taşcı (dk. 36), Kassongo (dk. 38) (Sakaryaspor) Sarı kartlar: Kassongo, Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Erdi Dikmen (Altınordu) - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Erdi Dikmen Sakaryaspor Altınordu Spor Haberler

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