Kırantepe, dünyanın dört bir yanından adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Sakarya'nın dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi, konumu ve coğrafi avantajlarıyla yurt içinden ve dışından gelen çok sayıda sporcu ile macera tutkununa ev sahipliği yapıyor. Bölgede 20 yıldır uçuş yapan 54 yaşındaki yamaç paraşütü sporcusu Kubilay Ertürk de pistin güvenli yapısına dikkat çekerek, "Limitler dahilinde yapıldığı zaman halı saha maçından daha risksiz bir spor" dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe, yamaç paraşütü sporcularının uğrak noktası olmaya devam ediyor. Mayıs ayında açılan paraşüt sezonuyla birlikte, sadece Türkiye'den değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden bir çok sporcuyu manzarası ile büyüleyen Kırantepe, havaların soğuması ile birlikte Kasım ayında sezonu kapatıyor. Eğitim ve profesyonel uçuşların yanı sıra 'Tandem' olarak tabir edilen eğitim uçuşlarının da gerçekleştirildiği bölgede 20 yıl önce eski Sakarya Valisi Nuri Okutan'ın destekleri ile bu spora başladığını belirten Kubilay Ertürk, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Eski Valimiz uçuyordu, bize eğitim açtı"

Yamaç paraşütü ile tanışma hikayesinden bahseden profesyonel sporcu Kubilay Ertürk, "Yaklaşık 20 yıl önce eski Valimiz Nuri Okutan kendisi uçuyordu. Bize eğitim imkanı sundu, ekipman aldı. Biz buradan uçmaya başladık. İlk uçuşumu 20 yıl önce buradan yaptım. O zamanlar bu spor çok gelişmiş, revaşta bir spor değildi. Daha sonralarda Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversiteler burada eğitim uçuşları yapmaya başladı. Ayrıca bireysel olarak deneyimli pilotlar da burada uçuş gerçekleştirmeye başladı" dedi.

"Kışın uçamadığım zaman rüyalarıma giriyor"

Yamaç paraşütünün hissettirdiği özgürlük duygusunu anlatan deneyimli pilot Ertürk, "Yamaç paraşütü size uçma hissini yaşatabilecek en iyi olay. Uçakta uçtuğunuzu anlamazsınız ama yamaç paraşütün de oturuyorsunuz, evdeki koltuktan daha rahat ve kuş gibi süzülüyorsunuz. İnanılmaz bir deneyim, 20 yıldır yapıyorum, kışın uçamadığım zaman rüyalarıma giriyor. Rüyalarımda uçuyorum. Çok güvenli bir spor, istatistiklere inanıyorsanız limitler dahilinde yapıldığı zaman halı saha maçından daha risksiz bir spor" ifadelerini kullandı.

"Vladimir Putin'in arkadaşını dahi uçurduk"

Pistin dünyanın dört bir yanından misafir ağırladığını belirten Ertürk, "Paraşütü açıp hazırlanıp çıkmam 10 dakika sürüyor. Ben burada 4-5 saate yakın havada kaldığımı hatırlıyorum. Dünyanın her yerinden gelenler oluyor. Ben burada dünyanın her yerinden insan uçurdum. Vladimir Putin'in arkadaşını dahi uçurduk. Sezon, mayıs gibi başlıyor, ekimin sonuna hatta kasıma kadar sürebiliyor. Şu anda güncel ücretimiz 15 dakikalık uçuşta 3 bin lira bir ücretimiz var. Öğrencilere de indirimimiz var" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı