Sakarya'da Bisiklet Yarışı ve Yeni Spor Tesisleri Müjdesi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "En modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları Türkiye'nin dört bir yanında inşa ediliyor. Sakarya'ya da bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Her şey milletimiz her şey çocuklarımız için. Özellikle bisiklet sporu ülkemizde hıza gelişiyor. Bu tesisler gerçekten çok kıymetli. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'daki programları kapsamında Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen dağ bisikleti yarışı 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası'nı yerinde takip etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinesindeki organizasyona 20 farklı ülkeden 100'ü aşkın sporcu katıldı. Erkekler kategorisinde Slovenyalı Jakub Klemencic birinci, Alman Simon Gegenheimer ikinci, Hollandalı Jeroen Van Eck ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Alman pedal Marion Fromberger ilk sırada yer alırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mariia Sukhopalava ikinci, Hollandalı Didi de Viries ise üçüncü sırada yer aldı. Podyuma çıkan sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

'TÜRKİYE SPOR TESİSLERİ YÖNÜNDE BİR DEVRİM YAŞIYOR'

Törenin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. UCI Bisiklet Şampiyonası Dünya Kupası burada oldu. Sakarya spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün biz de Sakarya'daydık. Sakaryamızın ilçelerine ve merkezine kapalı yüzme havuzları, spor salonları, futbol sahaları başta olmak üzere tesislerin temel atma törenlerini yaptık en kısa zamanda da açılışlarını yaparız. Sakarya'ya çok önemli çok kaliteli üst standartlarda kano ve kürek pisti parkuru projesini başlatıyoruz. Mollaköy de Türkiye'nin en modern kano ve kürek tesisleri Sakarya'da olacak. Sakaryalı çocuklar ve gençler için olacak. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden geliyor, sporu destekliyor. Türkiye spor tesisleri yönünden bir devrim yaşıyor. En modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları Türkiye'nin dört bir yanında inşa ediliyor. Sakarya'ya da bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Her şey milletimiz her şey çocuklarımız için. Özellikle bisiklet sporu ülkemizde hızla gelişiyor. Bu tesisler gerçekten çok kıymetli. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızı yüzme havuzlarına, spor tesislerine getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Ülkemiz için hep beraber çalışalım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan organizasyonu takip eden 54 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi. Sakarya etabının ardından yarışlar Brezilya ve İspanya'da devam edecek. İspanya'da düzenlenecek final etabıyla birlikte 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda sezon tamamlanmış olacak.