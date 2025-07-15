Sakarya Büyükşehir Basketbol, Yeni Sezon Öncesi Kadrosunu Güçlendirdi

Bu yıl Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde hedefe oynayan takım oluşturmak için kollarını sıvayan Sakarya Büyükşehir Basketbol, 5'i dış transfer olmak üzere toplam 6 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Play-Off başarısı elde eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda da hedefini Play-Off olarak belirleyen yeşil-siyahlılar, ilk olarak takımın baş antrenörlüğüne Sinan Çambel'i getirdi. Çambel yönetiminde güçlü bir kadro kurmak isteyen Büyükşehir, 5'i dış transfer olmak üzere toplam 6 oyuncuyla anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan pivot Can Koç ile sözleşme yenileyen Sakarya temsilcisi, dış transferde ise; Kahramanmaraş İstiklalspor'dan oyun kurucu Mert İlhan, Ada Yem Uşak Basketbol'dan pivot oyuncusu Yavuz Koça, Eskişehir Birey Koleji'nden forvet oyuncusu Aydın Şirin

Eskişehir Birey Koleji'nden oyun kurucu Murat Osman Dere ve Final Basketbol'dan forvet oyuncusu Egemen Usta isimlerini kadrosuna kattı.

Büyükşehir Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Basketbol takımımız, yeni sezon öncesi kadrosuna 5 önemli ismi katmış, geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan bir oyuncumuzla da kontrat yenilemiştir. Sezonun ilk transferlerini gerçekleştiren Büyükşehir Basketbol Takımımızın, kadrosunu güçlendirmek adına yeni takviyelere devam edeceğini belirterek, takıma yeni katılan oyunculara yeşil-siyahlı forma altında başarı dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA