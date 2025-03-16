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Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off Mücadelesine Hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off Mücadelesine Hazırlanıyor
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Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turunda Uşak Basketbol ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 18 Mart'ta Uşak'ta, rövanş ise 21 Mart'ta Sakarya'da oynanacak. Kulüp Başkanı Enes Zengin, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turunda Uşak Basketbol'la mücadele edecek. İlk maç 18 Mart'ta Uşak'ta, rövanşı ise 21 Mart'ta Sakarya'da oynanacak. Kulüp Başkanı Enes Zengin, "En büyük gücümüz taraftarımız. Onların güçlü desteği ile takımımız daha iştahlı ve arzulu oynuyor. Tüm basketbol severleri takımımızın yanına, güçlü destek için salona davet ediyorum" dedi.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Play-Off son 12 turunda Ada Yem Uşak Basketbol ile karşılaşacak. Play-Off'un ilk karşılaşması 18 Mart Salı günü Uşak'ta, rövanş ise 21 Mart'ta Sakarya'da oynanacak. İki galibiyet elde eden takımın Play-Off final grubuna kalacağı eşleşmede, serinin beraberliğe gelmesi durumunda üçüncü ve son karşılaşma 24 Mart'ta Uşak'ta oynanacak. Play-Off öncesi açıklamalarda bulunan Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, takımın şu ana kadar gösterdiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını ve zorlu Play-Off mücadelesinde takıma güvendiklerini dile getirdi.

"En büyük gücümüz taraftarımız"

Kulüp Başkanı Enes Zengin, "Takımızın gösterdiği performanstan memnunuz. Play-Offlara çok güzel başladık. Şimdi sırada daha zorlu bir mücadele var. Uşak kendi grubunu lider bitirmişti. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Oradan bir galibiyet almamız durumunda 21 Mart'ta Sakarya'da evimizde tur için parkeye çıkacağız. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Onların güçlü desteği ile takımımız daha iştahlı ve arzulu oynuyor. Bu nedenle tüm basketbol severleri takımımızın yanına, güçlü destek için salona davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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