Haberler

Büyükşehir Basketbol, Kütahya engelini farkla geçti

Büyükşehir Basketbol, Kütahya engelini farkla geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde lider Sakarya Büyükşehir Basketbol, Kütahya BSK'yi 80-51 mağlup ederek 17. galibiyetini elde etti. Müsabakanın kontrolünü elinde tutan Sakarya ekibi, ilk çeyreği önde tamamladı ve ikinci yarıda farkı açarak maçı kazandı.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin 19. haftasında lider Sakarya Büyükşehir Basketbol, sahasında konuk ettiği Kütahya BSK'yı 80-51'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Sakarya temsilcisi, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

Grup liderliğini ve Play-Off aşamasına kalmayı daha önce garantileyen Sakarya Büyükşehir Basketbol, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda taraftarı önüne çıktı. Müsabakaya Mert İlhan, Yavuz Koça, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin ve Kaptan Gökhan Aydın ilk 5'i ile başlayan ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü maçın başında eline aldı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde skor avantajını yakalayan Büyükşehir Basketbol, devre arasına 36-21 önde girdi. Soyunma odasından üstünlüğünü koruyarak dönen Sakarya ekibi, ikinci yarıda da aradaki farkı açmaya devam etti. Mücadele boyunca skor üstünlüğünü koruyan Büyükşehir Basketbol, sahadan 80-51 galip ayrıldı. Takımın galibiyetinde 16 sayı üreten Aydın Şirin ve 14 sayıyla katkı sağlayan Ömer Alp Engin skora en çok destek veren isimler oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri