Ampute Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Sakarya Atatürk Stadı'nın yan sahasında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, maça etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sakarya temsilcisi, girdiği pozisyonlardan 2'sini gole çevirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

