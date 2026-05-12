Haberler

Çorlu'dan Türkiye Şampiyonu Voleybol Takımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şahinler Ortaokulu voleybol takımı, şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, ilçeye döndüğünde üstü açık otobüsle şehir turu yaparak kutlama gerçekleştirdi.

AKSARAY'da düzenlenen turnuvada Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şahinler Ortaokulu'nun voleybol takımı, Türkiye şampiyonu oldu. İlçeye dönen takım, şampiyonluğu üstü açık otobüsle şehir turu atarak kutladı.

Aksaray'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'na Çorlu'dan katılan Şahinler Ortaokulu voleybol takımı, final maçının ardından şampiyonluğa uzandı. İlçeye dönen öğrenciler, şampiyonluğu üstü açık otobüsle şehir turu atarak kutladı. Öğrencilere, vatandaşlar da araç konvoyu ve alkışlarla destek verdi. Şehir turunun ardından Şahinler Ortaokulu önünde karşılama programı düzenlendi. Öğrenciler burada öğretmenleri, aileleri ve arkadaşları tarafından karşılandı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da katıldı.

'CANIGÖNÜLDEN KUTLUYORUM'

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Doğramacı öğrencilerin ilçeye büyük gurur yaşattığını söyledi. Doğramacı, "Hepsini canıgönülden kutluyorum. Yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve futbolcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Yoğun bir çalışma süreci geçirdiler, bizler de yakından takip ettik. Her turnuvada başarılı sonuçlar aldılar. Daha önceki yıllarda da başarı sağlayan bir okulumuz. Voleybol artık okulda ciddi bir gelenek haline geldi. Dediğim gibi değerli yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve değerli kızlarımızı, gençlerimizi kutluyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da öğrencilerin elde ettiği başarının Çorlu adına büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Çorlu'da artık bir gelenek oluştu. Bu 3'üncü kupa diye hatırlıyorum. Tüm emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum. Süreci iyi biliyorum; salon bulmakta zorlanılan, antrenmanlarla ilgili sıkıntı yaşanan bir süreçti. Bu süreci takip etmek gerçekten önemli bir destek gerektiriyor. Tabii ki zafere ulaşan öğrencilerimiz, en güçlü alkışı hak ediyorlar. Kendilerini tekrar tekrar tebrik ediyorum. İnşallah seneye de bu başarı devam edecektir diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Kutlama programı, öğrencilerin şampiyonluk kupasıyla toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerkan Kurtuluş:

Allahu Teala bu genç kızlara başarı bahşetmiş. Emeği geçen herkese dualar olsun. Sporla dindarlık el ele gidiyor işte böyle.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaşak Güler:

yani bu kadar basit mi lan kızların başarısı? avrupada biliyorsunuz spor devlet tarafından tamamen destekleniyor, salonlar vs hepsi hazır. burada öğretmenler zorlukla salon buluyormuş, antrenman sıkıntısı yaşanıyormuş. eğer ülke spora biraz daha ciddi destek verseydi belki dünya kupasında da görürdük bu kızları. yine de tebrikler tabii ama sistemin ne kadar arka planda kaldığını bilmek gerekir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVolkan Köse:

Maşallah ne güzel bir haber ?? Çorlu'nun gençleri böyle başarılar elde edince insanın yüreği ferah oluyor ?? Şahinler Ortaokulu'na ve öğretmenlerine çok saygı duyuyorum, değerlerine bağlı kalarak çocuklarımıza bu kadar güzel bir eğitim vermesi gerçekten takdir edilecek bir iş. Ülkemizin geleceği bu tür başarılarla aydınlanır inşallah ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti

İşte Afyonkarahisar'da isim isim AK Parti'ye geçenler
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak