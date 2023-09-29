Şahinbey Belediyesi Avrupa Spor Haftası'nda etkinlikler düzenledi

Şahinbey'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri düzenlendi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası nedeniyle spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası nedeniyle bisiklet turu, doğa yürüyüşü, okçuluk ve veteranlar masa tensisi etkinlikleri düzenledi. Yeşilvadi Millet Bahçesi, Yamaç Tepe Bilim Kampı ve Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen etkinliklere sporcular ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Sporu önemsiyoruz"

Her bireyin en az bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "23-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de yaş ve cinsiyet gözetmeksizin 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Belediyesi olarak Gençlik İl Spor Müdürlüğümüz ile birlikte bisiklet turu, doğa yürüyüşü, okçuluk ve veteranlar masa tensisi etkinlikleri düzenledik. Bilimsel araştırmalar, düzenli bedensel aktivitelerin insan sağlığı üzerinde çok olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya koyuyor. Gençlerimizi sporla tanıştırmak ve en azından bir spor dalına yönlendirmek en önemli hedeflerimizden birisidir. Şahinbey Belediyesi olarak bizde bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyor ve göstermeye de devam edeceğiz" dedi.